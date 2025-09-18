Fin de semana a puro fútbol por el Clausura de la Liga Posadeña

Entre los duelos destacados aparece el choque entre Andrés Guacurarí y La Picada, dos equipos que arrancaron con goleadas en la primera fecha y buscarán ratificar su buen momento. También sobresalen el debut de Atlético Posadas, que recibirá a Estudio Galeano y el de Bartolomé Mitre, que visitará a El Brete en uno de los encuentros más atractivos de la jornada.
La acción comenzará el sábado con cinco partidos en simultáneo, Crucero del Norte se medirá ante Luz y Fuerza en su cancha desde las 15.30; Atlético Posadas debutará a las 16 frente a Estudio Galeano; Colectiveros recibirá a Huracán en el auxiliar de Crucero; Guaraní Antonio Franco jugará contra Garupá en la cancha de El Brete; y Guacurarí se enfrentará a La Picada en su estadio.
El domingo continuarán las emociones con dos cruces: El Brete recibirá a Mitre a las 16 y media hora más tarde Deportivo Ágil hará lo propio con Tigre. La fecha se completará el martes, cuando Candelaria enfrente a La Cantera en su cancha.
Por su parte, los duelos entre 1° de Mayo y Corpus, y Santa Ana frente a Brown, quedaron pendientes de programación, por lo que la jornada tendrá un total de ocho partidos confirmados.
Fuente: El Territorio.
