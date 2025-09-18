La Picada también jugará el Regional

Tal como había trascendido en las últimas horas, el Consejo Federal de AFA dio a conocer la nuevas licencias deportivas para participar de la próxima edición del torneo Regional Federal Amateur 2025/26, cuyo inicio fue fijado en principio para el próximo 19 de octubre.
En el caso de los elencos misioneros, Atlético La Picada, de la Liga Posadeña también recibió una licencia tal como ocurrió el martes con Estudio Galeano. A los que se les suman Jorge Gibson Brown y Guaraní Antonio Franco, que por méritos deportivos, ya tenían una plaza asegurada.
En tanto, se adelantó que en las próximas horas, el Consejo Federal, homologará los torneos de las Ligas de interior misionero (Oberá, Apóstoles, Puerto Rico y Eldorado), pues hasta el lunes último sólo la Liga Posadeña había recibido la homologación. Con esta decisión, los clubes campeones de las ligas misioneras podrá participar del Regional e incluso acceder a las licencias.
Junto a La Picada, recibieron las licencias Sportivo Villa Dolores de Valle Viejo (Catamarca), Graneros de Tucumán, Argentino de Río Hondo (Santiago del Estero), Boxing y Bancruz (Santa Cruz), Deportivo Roca y Academia Pillmatun, ambos de Río Negro.
Fuente: Primera Edición.
