Los Juegos Deportivos Misioneros coronaron a los campeones de hockey

La final Provincial de Hockey 7 Sub-16 reunió a los mejores equipos femeninos y masculinos de Iguazú, Puerto Libertad, Puerto Rico, Jardín América, Oberá y Posadas.
En un formato todos contra todos, las delegaciones disputaron partidos de alto nivel en una jornada organizada junto a la Federación Misionera de Hockey.
En la rama femenina, CAPRI se quedó con el título despues de una campaña sólida, seguido por Oberá Hockey, Timbó Hockey de Jardín América y Iguazú Hockey.
Por su parte, en el certamen masculino, la definición fue para el CEF Nº 22 de Posadas, que superó a Pantera Hockey de Libertad, mientras que Golden Hockey Club de Puerto Rico completó el podio.
De esta manera, CAPRI y CEF Nº 22 serán los equipos que representarán a Misiones en la etapa nacional, llevando el estandarte de la provincia en la especialidad de Hockey 7.
La jornada volvió a poner en valor el esfuerzo de deportistas, cuerpos técnicos y familias, quienes acompañan desde las instancias locales hasta estas finales provinciales que coronan el trabajo de todo el año.
Así siguen las finales de los Juegos Deportivos Misioneros
El programa deportivo que impulsa el Ministerio de Deportes de Misiones continuará con más definiciones en distintas disciplinas juveniles:
Viernes 19/9 – Vóley de Playa (femenino y masculino) en Costa Sur, Posadas. Desde las 9.
Viernes 19/9 – Futsal femenino en el CePARD, Posadas. Desde las 10.
Sábado 20/9 – Vóley (femenino y masculino) en el CePARD, Posadas. Desde las 10.
Martes 23/9 – Futsal masculino en el CePARD, Posadas. Desde las 10.
Fuente: prensa Ministerio de Deportes.
