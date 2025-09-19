Luz y Fuerza escribió otra página dorada

El equipo misionero ganó los diez partidos disputados en el 35º Torneo Nacional de Mamis Hockey Menores Juniors, con 35 goles a favor y ninguno en contra. La capitana Karina Ibarra fue elegida mejor jugadora; Marina Cunha, goleadora del certamen y Melina Díaz, arquera invicta.
Por su parte, Misión Legislativo y Garupá Centro también representaron a Misiones con destacadas actuaciones.
El espíritu de lucha, el juego colectivo y la alegría de representar a Misiones hicieron que las Mami’s de Luz y Fuerza vuelvan a lo más alto del hockey argentino.
En Tucumán, en el XXXV Torneo Nacional de Mamis Hockey – categoría Menores Juniors, las “eléctricas” desplegaron su mejor versión: diez triunfos en diez partidos, con un registro arrollador de 35 goles a favor y ninguno en contra.
En la gran final de la Copa de Oro, el equipo venció 2-0 al Club Banco Provincia de Mendoza y selló un tricampeonato histórico, conquistado con el mismo entusiasmo de su primer título.
La capitana Karina Ibarra fue distinguida como mejor jugadora del torneo, Marina Cunha se quedó con el premio a goleadora con 20 tantos y la arquera Melina Díaz recibió un reconocimiento especial por mantener su arco invicto durante todo el campeonato.
Misiones presente en el Nacional
Junto a las tricampeonas, Misiones contó con otros dos representantes:
-Misión Legislativo, que llegó a la Copa de Oro y finalizó séptimo entre 57 equipos tras caer en cuartos ante Bandidas de Santa Fe.
-Garupá Centro, que festejó el título de la Copa de Plata y se llevó la distinción a jugadora destacada de la final, cerrando su tercera participación nacional en el puesto 17.
Cada pase, cada atajada y cada gol dejaron en claro que, para estas jugadoras, el hockey es pura pasión.
El tricampeonato de Luz y Fuerza no solo enciende orgullo en la familia del hockey misionero, sino que también reafirma que, con entrega y amor por la camiseta, los sueños colectivos se cumplen.
Fuente: El Terrritorio.
