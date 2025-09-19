Marita Vera, lista para Asunción

Comienza un nuevo sueño para la eldoradense María Emilia “Marita” Vera, quien a partir de este fin de semana integrará la Selección Argentina de Hockey Femenino Máster +40 que participará en el Torneo Panamericano de Asunción (Paraguay).
Luego de consagrarse subcampeona del mundo el año pasado en Sudáfrica, la delantera misionera fue ratificada en la nómina oficial de la “albiceleste” y afrontará por segunda edición consecutiva el certamen continental -fue campeona de la edición 2023 con la categoría +35-. El debut será este domingo desde las 19.30 ante Uruguay, otra de las selecciones candidatas al título.
“Estoy muy ansiosa, al igual que todo el equipo. Con muchas ilusiones y esperando el inicio del torneo”, adelantó Vera en diálogo con El Deportivo.
“El plantel está muy bien, viene trabajando desde hace un buen tiempo. Yo me sumé hace poco a entrenar a la par de ellos porque venía de una cirugía que me dejó fuera por unos meses. Por suerte ya estoy bien y con todas las ganas de aportar lo mío para ir por otra alegría con la Selección”, dijo “Marita”, que a la vez destacó que “tenía mis dudas al principio sobre si iba a estar en la lista, por la lesión, pero cuando me oficializaron me llené de alegría. Pensaba constantemente que no podía no estar en un torneo tan cerca de mi ciudad, de mi provincia, donde sé que mucha gente nos irá a hacer el aguante”.
“Que mi familia y mis hijos me vean en vivo y en directo jugar con la camiseta de la Selección es el sueño máximo que tengo en este torneo”.
Sobre los objetivos, la delantera que marcó dos tantos en el último mundial de la categoría, subrayó que “vamos por el título. Somos conscientes de las rivales que tenemos enfrente, pero estamos muy fuertes para traer la copa a casa”.
Con Vera entre las 18, la lista completa del entrenador Gabriel Solleyro es: Lucía Astelarra, Jésica Betancor, Magdalena Duboscq, María Eugenia Ferrari, Marina Filipelli, Natalia Galain, Vanesa García, Victoria González Aloia, Florencia Guijo, Vanesa Melcon, Carolina Moyano, Florencia Petronio, Luciana Romano, María Emilia Ruiz, Stella Maris Silva, Fernanda Vaquero, la mencionada “Marita” y Pamela Zanachi.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes