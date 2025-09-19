Se inicia el Clausura del ascenso

Puede ser una imagen de 7 personas, personas jugando al fútbol, personas jugando al fútbol, césped y texto

Yacutinga y Estudiantes jugaron una gran final del Apertura y volverán a ser candidatos en el Clausura (Foto gentileza de María Garcete)

No acallados los festjos de Yacutinga como campeón del Apertura, la Liga Posadeña programó la fecha inicial del torneo Clausura, el cuals e pondrá en marcha ese fin de semana.
El sábado, jugarán Itatí-Argentinos Juniors y Malvinas Argentinas-Ilaja Porá mientras que el flamante campeón debutará el domingo, visitando a Sporting en Santo Pipó.

Programación
Sábado 20:
16:00 Hs. Itatí vs. Argentinos Juniors
14:00 Hs. Reserva
Cancha: Luz y Fuerza.

16:30 Hs. Malvinas Argentinas vs. Ilaja Porá
14:30 Hs. Reserva
Cancha: Municipal de Santa Ana.

Domingo 21:
15:30 Hs. Sporting vs. Yacutinga
13:30 Hs. Reserva
Cancha: Sporting (Santo Pipó).

16:00 Hs. Progreso vs. EFFI
14:00 Hs. Reserva
Cancha: Marten.

16:00 Hs. Estudiantes vs. San Francisco
14:00 Hs. Reserva
Cancha: Villa Cabello.

16:00 Hs. Deportivo Roca vs. Bonpland
14:00 Hs. Reserva
Cancha: Deportivo Roca.

16:30 Hs. San Martín vs. Acapulco
14:30 Hs Reserva
Cancha: Municipal de Santa Ana.

A confirmar: Garupaense vs. Villa Cabello

Roberto Morales

