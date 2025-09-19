Se inicia el Clausura del ascenso

No acallados los festjos de Yacutinga como campeón del Apertura, la Liga Posadeña programó la fecha inicial del torneo Clausura, el cuals e pondrá en marcha ese fin de semana.
El sábado, jugarán Itatí-Argentinos Juniors y Malvinas Argentinas-Ilaja Porá mientras que el flamante campeón debutará el domingo, visitando a Sporting en Santo Pipó.
Programación
Sábado 20:
16:00 Hs. Itatí vs. Argentinos Juniors
14:00 Hs. Reserva
Cancha: Luz y Fuerza.
16:30 Hs. Malvinas Argentinas vs. Ilaja Porá
14:30 Hs. Reserva
Cancha: Municipal de Santa Ana.
Domingo 21:
15:30 Hs. Sporting vs. Yacutinga
13:30 Hs. Reserva
Cancha: Sporting (Santo Pipó).
16:00 Hs. Progreso vs. EFFI
14:00 Hs. Reserva
Cancha: Marten.
16:00 Hs. Estudiantes vs. San Francisco
14:00 Hs. Reserva
Cancha: Villa Cabello.
16:00 Hs. Deportivo Roca vs. Bonpland
14:00 Hs. Reserva
Cancha: Deportivo Roca.
16:30 Hs. San Martín vs. Acapulco
14:30 Hs Reserva
Cancha: Municipal de Santa Ana.
A confirmar: Garupaense vs. Villa Cabello
