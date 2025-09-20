Atiliano Ledesma metió doble podio

“Viejo es el viento y todavía sopla”, dice un viejo refrán y hace alusión a queda la edad es solo un número. Y un ejemplo claro de ello es el atleta misionero Atiliano Ledesma que, a sus 72 años, sigue haciendo historia.
Atiliano es uno de los representantes misioneros en el 45º Campeonato Nacional Máster, que se está celebrando en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), y metió doblete hasta el momento: logró dos medallas de oro.
Una de las preseas que consiguió llegó en los 100 metros llanos; mientras que la otra la consiguió en salta en largo. Pero eso no es todo, porque a Ledesma todavía le queda la prueba de los 200 metros y va por el triplete, algo ya consiguió el año pasado en el Nacional de Santa Rosa (La Pampa).
Esta para destacar la tarea de Atiliano, teniendo en cuenta que, en este evento, que se está realizando en el Centro de Educación Física N° 3 “Hugo Mario La Nasa”, participan más de 600 atletas de todo el país.
Fuente: Primera Edición.
