Brown es el primer semifinalista

Jorge Gibson Brown derrotó como visitante 1 a 0 a La Canterita y se convirtió el primer semifinalista del Provincial de la FeMiFu.
El partido de vuelta por los cuartos de final, se jugó en el estadio del barrio Santa Rita y el único gol fue marcado por el volante Claudio Ríos, de penal, cuando iban 26′ de la etapa inicial.
Como en la ida igualaron 1 a 1, la clasificación quedó en manos del Verdirrojo de Villa Urquiza, que en semifinales deberá medirse con el ganador de Guaraní Antonio Franco y Tuyutí, que jugarán mañana en cancha de Atlético Posadas la revancha del cotejo que ganaron los apostoleños en la ida, 1 a 0.
La victoria verdirroja
En un partido discreto y donde ambos se repartieron el predominio del juego, Brown aprovechó al máximo la oportunidad que tuvo en la etapa inicial, cuando el lateral Franco Vega cometió mano del área y el árbitro Rioja sancionó correctamente penal, cambiado por gol por el volante Claudio Ríos, quedándose así con la victoria.
La Canterita, a pesar de tener mayor posesión del balón, nunca pudo encontrar los caminos para llegar con peligro
al arco del juvenil Vega y casi siempre chocó con una sólida línea defensiva verdirroja, incluyendo el gran trabajo de contención de los volantes.
De contra, Brown dispuso de dos claras ocasiones para sentenciar el resultado, como un impresionante remate desde lojos de Maslovski, que brillantemente Lotz mando al córner y, en el final la insistencia del once local casi logra el empate, primero a través de un cabezazo de Catriel Arévalos que se fue apenas por encima del travesaño cuando el portero Vega ya no tenía muchas posibilidades de desviarlo y después con una entrada de Mariano Martínez que con lo justo pudo tapar Vega.
Síntesis
LA CANTERITA 0 (1) – JORGE GIBSON BROWN 1 (2)
La Canterita: Luciano Lotz; Franco Vega, Brandon Duarte, Héctor Millán; Thomas Fernández, Walter Gall, Iván Velázquez, Ivan Motta, Juan Leonardo Sánchez; Agustín López y Catriel Arévalos. DT: Fulgencio Alfonso.
Brown: Johel Vega; Ezequiel Esteche, Exequiel Sanabria, Daniel Zarza, Andrés Escobar; Alexis Maslovski, Nicolás Morel Gallardo, Claudio Ríos, Alan Cáceres; Jorge García y Maiko Dahmer. DT: Matías Suirezs.
Gol: 26′ Ríos (B), de penal.
Cambios: Nicolás González por Vega, Mariano Martínez por Gall, Ignacio Aguirre por Sánchez (LC). Sebastián Rodríguez por García y Axel Lezcano por Dahmer (B).
Árbitro: Franco Rioja.
Asistentes: Kevin Flores e Itatí Flores.
Cancha: La Cantera FC.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
