Elías Rodríguez cantó victoria

El ajedrecista local Elías Rodríguez se llevó la victoria en la cuarta edición del IRT Legislativo Future Sub-1600 “Enrroque Barrial 2025”, que se desarrolló durante el último fin de semana en Posadas.
El certamen tuvo como escenario el salón de usos múltiples del barrio Aeroclub Este, emplazado sobre calles Saavedra y Nicaragua, donde una veintena de jugadores de toda la región dijeron presente tras la convocatoria de los organizadores.
Luego de las seis rondas, que se disputaron a 30 minutos más 30 segundos de incremento por jugada, Rodríguez cantó victoria. Y es que el representante del Legislativo sumó cinco victorias y dejó atrás a Josías Acuña, su compañero de equipo, que acumuló cuatro triunfos y un empate. Al podio también se subió Jeremías González, otro integrante del team del Legislativo.
Entre otros participantes, la cita contó con la presencia de los jugadores del club anfitrión, además de representantes del Club Ajedrez Oberá (CAO), Club Ajedrez Posadas (CAP), Itapúa Tenis Club (ITC) y del Club Peones y Alfiles.
Un detalle no menor es que la cita, al ser IRT, contó con la homologación de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) y la Federación Internacional (FIDE), por lo que sumó puntos para el ranking mundial.
El campeonato tuvo como árbitro a Franco Medina y como director a Néstor Santa Cruz, quien agradeció el acompañamiento.
Fuente: Primera Edición.
