Estreno dorado para Yesica Ortiz

La atleta misionera Yesica Ortiz (41) representó a Misiones y logró consagrarse campeona en los 3 kilómetros de marcha en su debut absoluto en un certamen de estas características. Ahora, con la motivación al máximo, se prepara para competir hoy en los 5 k mixtos.
El 45° Campeonato Nacional Máster de Pista y Campo, que se desarrolla en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, reúne a los mejores atletas máster del país. Allí, la misionera Yesica Ortiz, oriunda de Eldorado, tuvo un estreno soñado al quedarse con el título en los 3 km marcha, registrando un tiempo de 16 minutos y 6 segundos.
“Para esta competencia nos preparamos todo el año. Siempre competí en pruebas de resistencia largas de 20 y 10 kilómetros, y fue un desafío para el equipo preparar una instancia más corta, que implica más velocidad”, expresó Ortiz.
La atleta detalló el sacrificio que demanda cada preparación.
“El entrenamiento siempre es duro. Se entrena en pista, en calles, en rivadas, se trata de cumplir la planificación sin importar el clima para llegar a este tipo de competencias de instancia nacional. Viajamos con buenas sensaciones gracias a todo el trabajo que realizamos cumpliendo con la planificación, y también con la parte invisible; nutrición, descanso, alimentación e hidratación, que son pilares fundamentales del atleta”.
El objetivo en Entre Ríos era superar su marca personal en los 3 km. “Vinimos con la meta de bajar los 17 minutos, que era mi mejor registro, y lo cumplimos. Terminamos con 16,06, lo cual fue muy grato y satisfactorio para nosotros”, celebró.
La participación de Ortiz tiene además una proyección internacional, ya que se enmarca en su preparación hacia el Sudamericano Máster de Atletismo, que se disputará en Chile del 24 al 30 de noviembre.
“Para nosotros fue muy importante participar en esta competencia, porque forma parte del gran objetivo que tenemos de representar a nuestra provincia y a nuestro país en el Sudamericano. Estamos con todas las expectativas y la intención de poder participar”, adelantó.
Con una sonrisa y la satisfacción del deber cumplido, Ortiz ya piensa en lo que viene, el desafío de los 5 km mixtos de hoy y, más adelante, la cita continental en Chile, donde buscará seguir dejando a Misiones y a la Argentina en lo más alto.
Fuente: El Territorio.
