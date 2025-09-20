Igualaron Guacurarí y La Picada

En el único partido que se disputó este sábado por el torneo Clausura de la Liga Posadeña, empataron 1 a 1 Andrés Guacurarí y La Picada, en Costa Sur.
Gerardo Meira anotó el tanto del Indio y Guido Da Silva señaló el del conjunto de Villa Cabello.
La fecha, continuará mañana domingo con los partidos entre El Brete y Bartolomé Mitre, desde las 16 en el barrio San Isidro y Ágil-Tigre, a las 16.30 en Gobernador Roca.
El martes, desde las 16, jugarán Atlético Posadas-Estudio Galeano, en el barrio Tajamar y Candelaria-La Canterita, en la antigua capital.
La Liga Posadeña deberá reprogramar los encuentros Guaraní Antonio Franco-Garupá Fútbol Club; Crucero del Norte-Luz y Fuerza y Colectiveros-Huracán.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
