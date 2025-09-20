La Canterita y Brown, por el pasaje a semifinales del Provincial

La Canterita y Jorge Gibson Brown definirán al primer semifinalista del torneo Provincial, organizado por la Federación Misionera de Fútbol (FeMiFu).
Si las lluvias no son una complicación, el encuentro de vuelta de la serie de cuartos de final se disputará en cancha de La Cantera a partir de las 16 y que se podrá seguir por el streaming de Deportes Misiones TV.
En el encuentro de ida, el conjunto azul y Brown igualaron 1 a 1 en Villa Urquiza, por lo que todo se definirá en el oeste posadeño.
De haber empate en el global, el pasaje a las semifinales se definirá por penales.
La acción continuará mañana con dos encuentros. A partir de las 16 y en cancha de Atlético Posadas, Guaraní será local ante Tuyutí.
El conjunto de Apóstoles llega con la ventaja de haber ganado en el encuentro de ida por 1-0.
La Franja, por su parte, no será local en su estadio, ya que comenzó el resembrado de cara al torneo Regional, que comenzará a mediados de octubre.
Desde ñas 17 y en el estadio de la Liga de Puerto Iguazú, Luz y Fuerza se medirá con Puerto Argentino.
En el encuentro de ida, disputado en San Pedro, el dueño de casa se impuso por 2-1 e intentará mantener la ventaja ante los de la ciudad de las Cataratas, que deberán ganar en casa por dos goles de ventaja para avanzar a semifinales.
El restante encuentro de cuartos de final se disputará la semana que viene. Nacional será local en Puerto Piray ante Central Iguazú el domingo 28, a partir de las 17.
El partido de ida, jugado en Puerto Iguazú, fue empate 1-1 y la clasificación se definirá en Puerto Piray.
Los encuentros de ida de las semifinales del torneo Provincial se disputarán a mediados de octubre y los encuentros de vuelta serán a finales del mes que viene.
Las finales serán a finales de noviembre y el campeón clasificará al torneo Regional del año que viene.
Fuente: El Territorio.
