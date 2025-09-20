Si el tiempo lo permite…

Si las condiciones climáticas lo permiten, este sábado se pondrá en marcha el segundo capítulo del torneo Clausura de la Liga Posadeña con cinco encuentros.
Desde las 15.30, Crucero será local en el estadio «Andrés Guacurarí» de Santa Inés ante Luz y Fuerza. El Colectivero igualó en su debut, mientras que el Eléctrico ganó y pretende seguir arriba en la zona 1.
Otro que buscará seguir en lo más alto es Estudio Galeano, que desde las 16 visitará a Atlético Posadas en el estadio «Pedro Labat» del barrio Tajamar, con transmisión de Deportes Misiones TV con los relatos de Kevin Barrios y los comentarios de Ramón Romero.
Para el Decano será el primer encuentro del certamen, ya que tiene pendiente el duelo de la 1° fecha ante Bartolomé Mitre, el cual se disputará el próximo miércoles en Rocamora.
Por su parte, Huracán es otro de los que intentará seguir en la cima de la zona 1. El Globo será visitante ante Colectiveros en la cancha auxiliar de Crucero a partir de las 16.
Andrés Guacurarí, único líder de la zona 2, será local ante La Picada. El Indio manda solo en su grupo, mientras que el Tren del Oeste también buscará seguir arriba en la zona 1.
Además, Guaraní será local en cancha de El Brete frente a Garupá Fútbol Club a partir de las 16.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes