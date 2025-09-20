Títulos y más pasajes a Mar del Plata

Los Juegos Deportivos Misioneros siguen avanzando a paso firme y ayer tuvieron una jornada cargada de emociones con las finales provinciales de beach vóley y futsal femenino, donde se conocieron a los nuevos clasificados para los Juegos Nacionales Evita.
En la arena, el beach vóley masculino consagró a Bautista Lezcano y Thiago Tillería, dupla de la Escuela Municipal Leones de Costa Sur, que se quedó con el primer lugar y el pasaje directo a la instancia nacional.
Entre las chicas, las representantes de Brujas, Posadas, María Elena Roko y Kiara Michelle Arbes, se lucieron y también aseguraron su boleto a Mar del Plata.
La definición del futsal femenino Sub 16 se disputó con gran intensidad en el CePARD, con equipos que llegaron desde distintos puntos de la provincia, Club Loma Blanca de Esperanza, 25 de Mayo Futsal, Misionero y Guaraní de San Ignacio y Real FC de Posadas.
La paridad fue una constante y en varios encuentros hubo que recurrir a los penales. En la gran final, Real FC revirtió el marcador ante Loma Blanca y se consagró campeón, logrando así la clasificación a la etapa nacional. El podio lo completaron Loma Blanca en el segundo lugar, 25 de Mayo Futsal en el tercero, mientras que Misionero y Guaraní cerraron la tabla.
Este sábado la acción continuará con las finales de vóley femenino y masculino en el CePARD de Posadas desde las 10, mientras que el martes 23 será el turno del futsal masculino en el mismo escenario y horario.
