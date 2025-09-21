Augsburger y un nuevo desafío en Alemania

Por primera vez en la historia, el Premier Padel Tour llegó a Alemania. La ciudad de Düsseldorf ya recibe a las estrellas para el primero de tres torneos consecutivos del calendario (los próximos serán en Róterdam y Milán) con las mejores palas del mundo.
El posadeño Leandro Augsburger y su compatriota Martín Di Nenno, debutarán frente a Maxi Agüero (Argentina)-Francisco Gil Morales (España).
Como bien se sabe antes del inicio de los 16avos de final se disputan las clasificaciones previas, etapa que se cerrará a lo largo de esta jornada para conocer a los pocos lugares que quedan vacantes en los playoffs.
En las próximas horas la organización confirmará el horario del encuentro en este torneo de categoría P2 que se extenderá hasta el domingo.
