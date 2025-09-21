Brujas pisó fuerte en el vóley

Continúan las finales provinciales de los Juegos Deportivos Misioneros y ayer fue el turno del vóley. En lo que fue otro día productivo en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo, se determinaron a los ganadores.
En la categoría femenina se impuso Brujas de Posadas, segundo cerró el club Cataratas Vóley (Puerto Iguazú), tercero fue el club Alemán (Leandro N. Alem) y cuarto Dos de Mayo Vóley.

En la rama masculina, en tanto, también se impuso el team Brujas, mientras que el podio lo completaron club San Rafael (Campo Grande) y Escuela Pichi Vóley (Cerro Azul).

Vale recordar que los Juegos Deportivos son la antesala a los Nacionales Evita que comenzarán el 29 de septiembre.

Fuente: El Territorio.

Roberto Morales

