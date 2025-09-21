Finaliza la Copa Naciones de patín

Misiones recibió a 250 patinadores de varios países en la Copa Naciones Posadas: “Estamos felices porque fue una verdadera fiesta del patinaje” - MisionesOnline

El polideportivo «Finito Gehrmann» de Posadas es la sede de la Copa Naciones de Patín, que reunió a 25 clubes de distintas edades y niveles, tanto de Argentina como de Ecuador, Paraguay y Brasil.
El torneo finalizará este domingo y se convirtió en un espacio de integración y convivencia entre los participantes, donde además se destacaron habilidades, creatividad y técnica en cada presentación.

Tras varias jornadas de competencia y exhibiciones, la Copa Naciones de Patín finalizará hoy, cerrando con un espectáculo deportivo que dejó grandes momentos y marcó un punto destacado en el calendario regional e internacional de la disciplina.

Fuente: El Territorio.

Roberto Morales

