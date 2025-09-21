Yesica Ortiz: “Fue un estreno soñado, con dos títulos y un récord”

En su primera participación en un certamen máster, la misionera no solo subió a lo más alto del podio en ambas pruebas, sino que también mejoró sus marcas personales y fijó un nuevo récord nacional.
Conmovida por los resultados, Ortiz destacó el trabajo de su equipo, la fe y el esfuerzo de cada entrenamiento.
Yesica Ortiz tuvo un estreno soñado en el 45° Campeonato Nacional Máster de Pista y Campo, que se disputa en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La atleta oriunda de Eldorado, de 41 años, debutó con el oro en los 3 kilómetros de marcha atlética, registrando un tiempo de 16m06s, que significó un nuevo récord nacional. Y ayer, redondeó un fin de semana perfecto al quedarse también con el primer puesto en los 5 mil metros mixtos, superando a competidores varones y mujeres y mejorando nuevamente su marca personal.
“Vivir este momento es algo único, todavía me cuesta caer en la cuenta de lo que conseguimos. Veníamos con la ilusión de hacer una buena carrera, pero ganar y encima bajar mi tiempo fue una alegría inmensa”, expresó Ortiz.
La misionera explicó que el proceso de preparación no fue sencillo. “Fue un año entero de trabajo, con entrenamientos exigentes en pista, calles y cerros. Lo más difícil es sostener la disciplina diaria, incluso con el frío, lluvia o cansancio. Pero sabíamos que ese esfuerzo era la base para llegar fuertes a este campeonato”
El gran objetivo en los 3 km era bajar los 17 minutos de su mejor registro. “Superar mi marca y cerrar en 16,06 fue increíble, algo que me llena de orgullo y me confirma que estamos por el camino correcto”, aseguró.
La felicidad se multiplicó con la victoria en los 5 mil metros mixtos.
“Nunca imaginé poder ganar en una prueba compartida con varones, pero me sentí muy cómoda desde el inicio y logré sostener el ritmo hasta el final. Ese triunfo me da una confianza enorme”, valoró.
Ortiz no perdió de vista que este campeonato es parte de un proceso mayor, con la mira puesta en el Sudamericano Máster que se disputará en Chile del 24 al 30 de noviembre.
“Esta experiencia me motiva muchísimo para lo que viene. El sueño es representar a Misiones y a la Argentina en la cita continental, y estamos trabajando para llegar en mejor forma”, adelantó.
Con la satisfacción de haber hecho historia en su debut, Yesica Ortiz ya se enfoca en los nuevos desafíos que la esperan.
