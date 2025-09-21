Guaraní obligado a revertir el resultado ante Tuyutí

Los cuartos de final del torneo Provincial de la FeMiFu continuarán este domingo, si las condiciones climáticas lo permiten.
Desde las 16, en cancha de Atlético Posadas, Guaraní Antonio Franco que tiene su campo de juego resembrado pensando en el Federal Amateur, será local ante Tuyutí.
Los de Apóstoles ganaron en el encuentro de ida 1 a 0 con un golazo de tiro libre de Tomás González y pretenden dar el golpe ante uno de los candidatos al título.
El partido, se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV, con los relatos de Héctor Núñez y los comentarios de Ismael Yasnikowski.
El ganador de esta llave, será rival de Jorge Gibson Brown en semifinales.
Por su parte, Luz y Fuerza será local desde las 17 en el estadio de la Liga de Puerto Iguazú frente a Puerto Argentino.
Los de San Pedro tienen la ventaja, ya que ganaron la semana pasada por 2 a 1.
Además, el restante cruce de cuartos de final se definirá la semana que viene en Puerto Piray, donde Nacional será local ante Central Iguazú, luego del 1 a 1 del partido de ida disputado en la ciudad de las Cataratas.
Fuente: El Territorio.
