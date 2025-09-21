Se postergó toda la jornada

La Liga Posadeña de Fútbol confirmó que toda la actividad prevista para este domingo por el Clausura de Primera A y del ascenso, fueron suspendidos a consecuencia de la lluvia caída, para preservar el estado de los campos de juego y serán reprogramados en las próximas horas.
En la A, debían jugar El Brete-Bartolomé Mitre y Ágil-Tigre.
Por el ascenso, estaban programados los encuentros Sporting-Yacutinga; Progreso-EFFI; Estudiantes-San Francisco; Deportivo Roca-Bonpland y San Martín-Acapulco, en Santa Ana.
Ayer, tampoco pudieron jugar Itatí-Argentinos Juniors y Malvinas Argentinas-Ilaja Porá y no se había programado el de Garupaense-Villa Cabello.
Primera A
El sábado, sólo pudo jugarse Andrés Guacurarí-La Picada, que finalizaron 1 a 1 en Costa Sur.
Para el martes, se postergó Atlético Posadas-Estudio Galeano, que jugarán desde las 16 en el barrio Tajamar. El mismo día deben jugar Candelaria-La Canterita, mientras que los restantes encuentros deberán reprogramarse.
Ellos son Guaraní Antonio Franco-Garupá Fútbol Club; Crucero del Norte-Luz y Fuerza; Colectiveros-Huracán y Santa Ana-Jorge Gibson Brown.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
Comentarios recientes