Se suspendió Guaraní-Tuyutí

Las precipitaciones pluviales caídas en las primeras horas de este domingo, obligaron a la suspensión del partido que debian jugar en cancha de Atlético Posadas, Guaraní Antonio Franco y Tuyutí de Apóstoles, por los cuartos de final del torneo Provincial de la FeMiFu.
La Federación Misionera de Fútbol aún no informó cuándo se disputará, pero podría ser el fin de semana venidero, pues las semifinales están programadas para octubre.
Resta saber si en la zona Norte se disputará el cotejo entre Luz y Fuerza y Puerto Argentino de San Pedro, que deben enfrentarse a las 17 en el estadio de la Liga de Puerto Iguazú.
Los de San Pedro tienen la ventaja, ya que ganaron la semana pasada por 2 a 1.
El restante cruce de cuartos de final se definirá la semana que viene en Puerto Piray, donde Nacional será local ante Central Iguazú, luego del 1 a 1 del partido de ida disputado el miércoles pasado en la ciudad de las Cataratas.
El ganador de la llave entre Guaraní-Tuyutí, será rival de Jorge Gibson Brown en semifinales.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
