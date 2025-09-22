Augsburger ya está en los octavos del Premier Padel de Alemania

El posadeño de 21 años y su partener Martín Di Nenno se impusieron en los 16avos de final al binomio Maxi Agüero (Argentina)-Francisco Gil Morales (España) por 6-3 y 7-5.
De esta manera Leandro Augsburger y Di Nenno se instalaron en los octavos de final, llave que se jugará mañana en horario a confirmar por la organización.
El Premier Padel Tour llegó por primera vez en la historia a Alemania. La ciudad de Düsseldorf ya recibe a las estrellas para el primero de tres torneos consecutivos del calendario (los próximos serán en Róterdam y Milán) con las mejores palas del mundo.
Por supuesto que las miradas estarán puestas en los favoritos -Agustín Tapia y Arturo Coello- pero también las luces seguirán de cerca a la quinta pareja sembrada del evento, la conformada por el posadeño Lea y su compatriota. Este torneo de categoría P2 -que entrega 500 puntos para el ranking FIP- se extenderá hasta el domingo.
Fuente: El Territorio.
