Augsburger ya está en los octavos del Premier Padel de Alemania

La dupla argentina se posiciona en el quinto escalón de los sembrados de este evento.

El posadeño de 21 años y su partener Martín Di Nenno se impusieron en los 16avos de final al binomio Maxi Agüero (Argentina)-Francisco Gil Morales (España) por 6-3 y 7-5.
De esta manera Leandro Augsburger y Di Nenno se instalaron en los octavos de final, llave que se jugará mañana en horario a confirmar por la organización.

El Premier Padel Tour llegó por primera vez en la historia a Alemania. La ciudad de Düsseldorf ya recibe a las estrellas para el primero de tres torneos consecutivos del calendario (los próximos serán en Róterdam y Milán) con las mejores palas del mundo.

Por supuesto que las miradas estarán puestas en los favoritos -Agustín Tapia y Arturo Coello- pero también las luces seguirán de cerca a la quinta pareja sembrada del evento, la conformada por el posadeño Lea y su compatriota. Este torneo de categoría P2 -que entrega 500 puntos para el ranking FIP- se extenderá hasta el domingo.

Fuente: El Territorio.

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2025/09/22/augsburger-ya-esta-en-los-octavos-del-premier-padel-de-alemania/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.