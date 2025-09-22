Colonial de Cerro Azul al Regional

Guaraní Antonio Franco y Jorge Gibson Brown ya tienen asegurados sus respectivos lugares en el torneo Regional Federal Amateur que comenzará el 19 de octubre, por parte de la Liga Posadeña. A ellos, desde el fútbol capitalino, se sumaron Estudio Galeano y La Picada, que pidieron las licencias deportivas para poder ser parte de la cuarta categoría del fútbol argentino.
A esos cuatro equipos se les suma Colonial de Cerro Azul. El campeón del torneo Apertura de la Liga Apostoleña confirmó que jugará, por primera vez, un certamen nacional.
A sus 85 años, el club asumirá un compromiso que no esperaba en medio de la reconstrucción del club, que asumió el compromiso con una nueva comisión directiva y con la meta de poner en el mapa del fútbol misionero a Cerro Azul.
Por el momento, esos son los cinco clasificados y asegurados para jugar el torneo Regional, aunque todavía restan definirse algunos torneos y casilleros.
La Liga de Eldorado debe definir su certamen. Nacional y Ucde pelearán por el título y los de Puerto Piray están interesados en jugar el certamen organizado por el Consejo Federal.
Algo similar pasa en la Liga Obereña. Ex Alumnos 185, Atlético Iguazú, River de Villa Bonita y Atlético Oberá están en semifinales y deben definir al campeón del torneo Apertura, que ganará la plaza para el Regional.
La Liga de Puerto Rico tiene a su campeón: Atlético León de Puerto Leoni. Pero el equipo no tiene intenciones, por cuestiones económicas, de jugar el certamen, por lo que la liga se quedaría sin su representante a nivel nacional.
Puerto Iguazú tampoco tendrá representantes. La crisis económica que atraviesa el país se hizo eco en el fútbol y los equipos de la ciudad de las Cataratas decidieron no participar del Regional 2025/26.
El mismo panorama es el de la Liga del Noreste, ya que ningún equipo pretende asumir los costos del Regional, un certamen que apenas otorga un ascenso al Federal A para esta parte del país y que tiene gastos grandes para los clubes que pretenden llegar a instancias finales.
El que está cerca de conseguir la plaza es River de Santa Rita. El club de la Liga Obereña solicitó la licencia al Consejo Federal y en los próximos días obtendría el visto bueno para, también, ser parte del torneo.
De esta manera, si se aprueba la licencia de River (Santa Rita), Misiones tendrá ocho equipos en el próximo Regional. Quedará saber la conformación de las zonas, algo que se sabrá en las semanas siguientes.
Fuente: Diego Vain, El Territorio.
