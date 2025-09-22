Jornada nocturna en Campo Grande

La organización de la sexta fecha del Campeonato Misionero de karting sobre tierra confirmó que la jornada del sábado venidero contará con actividad nocturna en el kartódromo »Mauro Nichueda» de Campo Grande.
Tal como sucedió en la fecha pasada, se volverá a utilizar la iluminación artificial con la que cuenta el circuito para la jornada sabatina, en la que correrán las categorías 110cc, Copa Lusqtoff, Junior, Seniors y Libre.
Además de significar un alivio para los pilotos ante las altas temperaturas, la modalidad también genera expectativa entre los espectadores, ya que se trata de un show sin antecedentes a nivel provincial.
En cuanto a la fecha, que será determinante en la recta final del campeonato, se esperan al menos unos 130 pilotos. En ese parque se destaca el debut del Vidal Karting Team, que contará con pilotos de trayectoria tales los casos de los hermanos Gabriel y Lisandro Vidal Rodríguez, además del hijo de Gaby, Matías, con atención del Kainer Competición.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes