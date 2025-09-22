Corrientes con cuatro licencias

El fútbol correntino tendrá a varios clubes en la grilla de salida de la edición venidera del certamen más federal del fútbol argentino.
En la semana que finalizó se conoció que cuatro instituciones recibieron el consentimiento del Consejo Federal para que puedan jugar el torneo Regional Federal Amateur. Ellos son dos instituciones de la ciudad de Goya: Huracán y Club Sportivo Surubí, Defensores de San Roque y la restante entidad es Madariaga de la ciudad de Paso de los Libres.
A ellos, deberían sumarse Mandiyú y Camba Cuá, campeón y subcampeón del Provincial de la vecina provincia.
Por Misiones, apenas serían cuatro: Jorge Gibson Brown, subcampeón del Clausura 2024, Guaraní Antonio Franco, campeón del Apertura 2025, Estudio Galeano y La Picada, con licencia deportiva.
Lo que no se confirmó es si serán solamente 4 las licencias deportivas para Corrientes o en el transcurso de las próximas horas podría confirmarse algunas otras invitaciones a entidades de la provincia.
A estos clubes se sumarán los equipos que vía logros deportivos tienen su plaza para ser parte de la competencia, aunque primero tendrán que oficializar si serán parte o no de la última categoría del ascenso nacional.
Por Chaco
El Consejo Federal extendió el pasado viernes a cuatro las licencias deportias: Estudiantes y Regional de Resistencia; Municipal de General San Martín y Nuevo Huracán de Las Palmas.
Formosa, por ahora, no tiene licencias otorgadas.
Fuente: El Libertador y Ascenso del Interior.
Comentarios recientes