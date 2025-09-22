Eldorado será visitante en la ida

Las ligas de fútbol de Eldorado y de Cañada de Gómez arribaron a un acuerdo con el Consejo Federal y las finales se jugarán el sábado 27 de setiembre en la ciudad santafesina y siete días más tarde, el sábado 4 de octubre, en Eldorado.
En principio, tal el cronograma establecido para la Copa País, los partidos debían realizarse el 24 de setiembre y el 1 de octubre, pero ambas ligas pidieron su postergación atento a necesidad de recaudar fondos para solventar los viajes y estadía de los planteles.
Si bien las nuevas fechas establecidas no conformaron del todo, le dan a las ligas unos días más para trabajar en conseguir el dinero necesario para cubrir los costos.
Fuente: De la Tribuna TV.
