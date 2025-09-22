Los otros semifinalistas del Provincial se conocerán el fin de semana

Por los cuartos de final del torneo Provincial de la FeMiFu, sólo se pudo disputar uno de los tres encuentros programados para el pasado fin de semana.
Como visitante, Jorge Gibson Brown derrotó 1 a 0 a La Canterita y avanzó a las semifinales, pero los restantes elencos que las jugarán recién se conocerán el próximo fin de semana.
Ayer, se postergaron los encuentros que debían disputar, en cancha de Atlético Posadas, Guaraní Antonio Franco y Tuyutí de Apóstoles, que en la ida ganó 1 a 0 y en Puerto Iguazú el de Luz y Fuerza con Puerto Argentino de San Pedro.
Los de San Pedro tienen la ventaja, ya que ganaron la semana pasada por 2 a 1.
Como el restante cruce de cuartos de final ya se había programado para la semana que transcurrimos en Puerto Piray, donde Nacional será local ante Central Iguazú, luego del 1 a 1 del partido de ida disputado en la ciudad de las Cataratas, los acompañantes del Verdirrojo de Villa Urquiza se conocerán el próximo fin de semana.
En semifinales, Brown se cruzará con el ganador de Guaraní-Tuyutí, por la región sur mientras que los ganadores de las otras llaves jugarán la semifinal norte.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
