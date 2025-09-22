OTC con nueva identidad

Como en cada temporada, Oberá Tenis Club implementó una nueva indumentaria; en esta oportunidad de la marca Atlantic Sport.
La camiseta titular, es de color celeste principalmente y la suplente, blanca. Será utilizada para la Liga Nacional y la Liga Sudamericana de Baloncesto (LSB).
El primer equipo, realizó las fotos oficiales para la actual temporada y, además, la presentación de la indumentaria y del plantel.
Los dirigidos por Fabio Demti tendrán ocho fichas mayores, dos sub 23 y cuatro juveniles a disposición. El DT contará con la asistencia principal de Jorge Caballero, además de Ariel Checenelli como segundo asistente (asimismo entrenador de la Liga de Desarrollo).
El plantel principal está integrado por Agustín Brocal (escolta-capitán), Lucas Andújar (base), Bruno Sansimoni (base), Santiago Barrales (alero); los extranjeros Williams Vorhees (pivote), Noah Allen (alero), Daviyon Draper (ala-pivot) y Pedro Ianguas (pivot); además los U23 Alejo Azpilicueta (alero) y Nicolás Quiroga (escolta); los juveniles serán Tobías Reizner (alero), Albano Costa (base), Drazen Sinigoj (escolta) y el colombiano Edwin Niebles (pivot).
En cuanto a la indumentaria oficial, la camiseta titular es celeste con detalles en otros tonos del mismo color; en tanto que la suplente es blanca. Ambas tienen en sus mangas tres tiras -verde, blanca y amarilla- como los de la bandera de Oberá; reforzando así la identidad.
Esta temporada OTC tendrá que afrontar la Liga Nacional (debutará de local el martes 30 con San Lorenzo) y la LSB que jugará del 3 al 5 de octubre en Pilar (Paraguay).
Fuente: prensa OTC.
