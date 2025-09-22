San Patricio no pudo con Sixty y quedó octavo en el Regional

San Patricio Rugby Club cerró la temporada oficial del Regional de Clubes NEA con una derrota, que lo confirmó en el octavo puesto de cara al 2026.
En la tarde de ayer, perdió como visitante ante Sixty de Resistencia por 35 a 17, en el encuentro de la agenda del fin de semana que determinaba al equipo que se ubicaba séptimo.
«Sanpa» había quedado en el cuarto lugar de la Zona B y por eso tuvo que definir ante Sixty (cuarto de la Zona «A»). El elenco correntino había luchado por volver a meterse en los playoffs después de varias temporadas, pero varias fechas antes del cierre quedó sin chances, ante las campañas de Taragüy (primero, pasó directo a semifinales) y los paraguayos de CURDA (segundo) y San José (tercero), ambos con su lugar en cuartos.
San Patricio cerró de esta manera su participación, con un total de 14 partidos en el certamen regional, con 5 victorias y 9 derrotas.
El sábado se jugaron los cuartos de final de la Zona Campeonato del Regional NEA, con triunfos de Regatas y San José, ante CURDA de Paraguay y Aranduroga, respectivamente.
Así, los cruces de semifinales se jugarán el sábado 4 de octubre en el Aranduroga Rugby Club: Taragüy vs San José y CURNE vs Regatas Resistencia.
Fuente: Época.
