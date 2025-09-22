Tokio ganó el Provincial femenino

En una final infartante, Tokio y Tirica definieron el torneo Provincial femenino, que necesitó de dos tiempos suplementarios para conocer al campeón.
Las orientales estuvieron mejor en la final del segundo tiempo suplementario y ganaron 72 a 68 para gritar campeón ante su gente en el estadio «Jorge R. Yamaguchi» de Posadas.
Tirica empezó mejor, pero Tokio tuvo un gran segundo cuarto para pasar al frente. Las del Alto Paraná fueron recortando la diferencia y llegaron palo a palo a los últimos 10 minutos.
En los 40 minutos, Tokio y Tirica empataron en 59, por lo que hubo que jugar un suplementario. Cuando parecía que las dueñas de casa se quedaban con el triunfo, las de Eldorado igualaron en 66 y, nuevamente, se necesitó de otro tiempo para definir al ganador.
Sobre el final, las japonesas estuvieron más efectivas para quedarse con el triunfo, ganar la serie 2-1 y gritar campeón en el torneo Provincial femenino. Las japonesas se consagraron por segunda vez consecutiva a nivel provincial.
Fuente: El Territorio.
