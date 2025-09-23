Guaraní con la mirada puesta en el Regional

Todo es ilusión nuevamente en Guaraní Antonio Franco. En plena cuenta regresiva para el inicio del torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, las novedades abundan en el club de Villa Sarita, que encara un nuevo sueño de ascenso en el fútbol argentino.
En cuanto a lo deportivo, el plantel trabajó ayer por la mañana sobre la arena del balneario El Brete, en la avenida costanera de la capital provincial, mientras que por la tarde continuó con los movimientos siguiendo con una semana de labores en doble turno. Bajo las órdenes de la dupla técnica conformada por Manuel Dutto y Juan Eluchans, el equipo profundiza lo físico pensando en el finde del 19 de octubre, fecha confirmada por el Consejo Federal de AFA para el inicio del Regional.
No obstante aquello, en el plano local, La Franja también aguarda por nueva fecha y horario para el choque ante Tuyutí de Apóstoles, por los cuartos de final del Torneo Provincial 2025 de la Federación Misionera de Fútbol (FeMiFu). Tras la derrota por 1-0 en Apóstoles, la revancha debía disputarse el último finde, pero la lluvia obligó a la suspensión.
Ese partido, en el que Guaraní será local, se disputará en cancha de Atlético Posadas. Y es que días atrás arrancaron en el «Clemente Argentino Fernández De Oliveira» los trabajos de resembrado, a cargo de José Serrano. Por eso, el emblemático estadio de Villa Sarita permanecerá cerrado para partidos y entrenamientos por lo menos durante las tres próximas semanas.
Respecto a refuerzos, además de las incorporaciones del arquero Matías Márquez (formado en Crucero y con paso reciente por La Cantera) y del defensor Franco Flores (jugó en la CAI de Comodoro Rivadavia y en Sol de Mayo de Viedma), también se sumaron el volante Franco Pintos (hizo inferiores en San Lorenzo y tuvo un paso por el fútbol mendocino, además de La Cantera) y el defensor Agustín Vallejos (ex Lanús y la Selección Argentina Sub-20, entre otros).
En las próximas horas se sumarían más nombres a la lista de jugadores, que tiene -entre otros- a Alan Depotte, Lucas Noguera Ramírez, Enrique Machado, Denis Benítez, Diego Meza, Máximo Dutto, Mauro Gómez, Emanuel Báez, Lucas Velázquez, Luciano Miranda, Enzo Kalen, Brian Cubilla Jara, Thiago Cuba, Ignacio Montenegro y Joaquín Flores.
Finalmente, en cuanto a la indumentaria, el área de Prensa del club confirmó el vínculo que une a Guaraní con la firma correntina “Meta Fútbol”, que será la encargada de confeccionar la nueva camiseta para el Regional Amateur.
Fuente: Primera Edición.
