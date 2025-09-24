Candelaria venció a La Canterita

Puede ser una imagen de 4 personas, personas jugando al fútbol, personas jugando al fútbol y texto

Candelaria celebra uno de los goles de la victoria ante La Canterita (Foto prensa Candelaria)

Por la 2° fecha del torneo Clausura de la Liga Posadeña, Candelaria fue local en la antigua capital y logró sus primeros puntos en el certamen.
El León derrotó 2 a 0 a La Canterita, que jugó su primer partido del campeonato, luego de haber quedado eliminado del torneo Provincial el fin de semana. Mauricio Ayala y Adrián Barboza marcaron los tantos albirrojos.
Este miércoles, desde las 16, jugarán Bartolomé Mitre y Atlético Posadas, partido pendiente de la fecha inaugural.

Candelaria, ahora, es escolta de Guacurarí en la zona 2. El Indio igualó el fin de semana con La Picada y quedó solo en la cima del grupo.

De todas maneras, todavía quedan muchos encuentros pendientes de la 1° y de la 2° fecha del torneo Clausura, ya que el fin de semana gran parte de los encuentros fueron postergados por las lluvias que cayeron en la zona sur de la provincia.

Fuente: El Territorio y redacción Deportes Misiones.

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2025/09/24/319018/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.