Candelaria venció a La Canterita

Por la 2° fecha del torneo Clausura de la Liga Posadeña, Candelaria fue local en la antigua capital y logró sus primeros puntos en el certamen.
El León derrotó 2 a 0 a La Canterita, que jugó su primer partido del campeonato, luego de haber quedado eliminado del torneo Provincial el fin de semana. Mauricio Ayala y Adrián Barboza marcaron los tantos albirrojos.
Este miércoles, desde las 16, jugarán Bartolomé Mitre y Atlético Posadas, partido pendiente de la fecha inaugural.
Candelaria, ahora, es escolta de Guacurarí en la zona 2. El Indio igualó el fin de semana con La Picada y quedó solo en la cima del grupo.
De todas maneras, todavía quedan muchos encuentros pendientes de la 1° y de la 2° fecha del torneo Clausura, ya que el fin de semana gran parte de los encuentros fueron postergados por las lluvias que cayeron en la zona sur de la provincia.
Fuente: El Territorio y redacción Deportes Misiones.
