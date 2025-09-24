Augsburger busca los cuartos

El posadeño Leandro Augsburger, de apenas 21 años, continúa firme en el Premier Padel de Düsseldorf y hoy afrontará los octavos de final junto a su compañero Martín Di Nenno. La dupla argentina, quinta preclasificada del certamen, se medirá ante el binomio compuesto por Maximiliano Arce (ARG) y Pablo Lijó (ESP), en horario dispuesto tras los primeros partidos de la jornada.
Augsburger y Di Nenno vienen de superar en los 16avos de final al argentino Maximiliano Sánchez Agüero y al español Francisco Gil Morales, por 6-3 y 7-5, en un duelo que se extendió durante una hora y 26 minutos en la cancha 3 del Castillo de Düsseldorf.
La victoria significó, además, recuperar confianza luego del tropiezo en el Major de París, tras haber alcanzado semanas atrás una histórica consagración en Madrid, donde se dieron el gusto de vencer a los número uno del mundo, Agustín Tapia y Arturo Coello.
El torneo, de categoría P2 y con 500 puntos en juego para el ranking FIP, marca la primera visita del Premier Padel a Alemania. Se extenderá hasta el domingo y reúne a las mejores palas del planeta, en un calendario que tendrá continuidad en Róterdam y Milán.
Con apenas 21 años, Augsburger ya se ubica en el puesto 14 del ranking mundial y busca seguir escalando posiciones en un circuito cada vez más competitivo.
Fuente: El Territorio.
