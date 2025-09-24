Hay más boletos para el Regional

Menos de un mes queda para el inicio de un nuevo torneo Regional Federal Amateur y con vistas a ello, el Consejo Federal de Fútbol dio a conocer las últimas novedades.
El certamen se pondrá en marcha el domingo 19 de octubre y en las últimas horas el ente de AFA que regula el fútbol de interior reveló los nuevos equipos que cuentan con licencias. Además, hay ligas que están prontas a recibir la homologación y también bajas de último momento.
En cuanto a los equipos misioneros, cuatro de ellos -todos de la Liga Posadeña- ya tienen su plaza confirmada: Guaraní Antonio Franco, Jorge Gibson Brown, Estudio Galeano y La Picada. Además, hay ligas que todavía deben definir a su representante y también se supo que el CF en las próximas horas confirmará las habilitaciones de las entidades y, de este modo, más clubes de la Tierra Colorada estarán en la competencia.
La Liga de Eldorado sabe que su representante será Nacional de Puerto Piray o la Unión Cultural, que tienen que definir el título del Apertura. Ambos demostraron la intención de disputar el certamen y en caso de no acceder a la plaza por mérito deportivo, solicitarían una licencia.
La Liga Obereña es otra que busca representante. Aquí hay cuatro equipos con posibilidades, que se encuentran disputando las semifinales del Apertura: Ex Alumnos 185 vs. Atlético Iguazú de Leandro N. Alem y River de Villa Bonita vs. Atlético Oberá son los cruces.
En tanto que Colonial de Cerro Azul de la Liga Apostoleña y River de Santa Rita, también de Oberá, pidieron licencia y aguardan una respuesta. Así como hay varios clubes que solicitan participar, el contexto económico es un factor determinante para la deserción de otros equipos. Uno de los casos dados a conocer recientemente es la baja de último momento de Río Teuco de Pampa del Indio (Chaco).
Todavía quedan muchas cuestiones por resolver, más licencias por confirmar y habilitaciones por llegar. Por lo pronto, la región Litoral Norte, la que es integrada por los equipos misioneros, tiene hasta el momento cerca de 30 quipos, contando con Chaco, Corrientes y Formosa, pero ese número podría ser más elevado en los siguientes días.
El certamen está a la vuelta de la esquina y ya se palpita la carrera por lograr uno de los cuatro ascensos que otorga el campeonato para el torneo Federal A.
Fuente: Primera Edición.
