Rodríguez y Da Silva volaron en la maratón de Eldorado

Con la participación de más de medio centenar de atletas de toda la provincia, bajo una constante lluvia, se corrió el último domingo la Maratón “106° Aniversario de la Ciudad de Eldorado”, donde Nelson Rodríguez y Daniela Da Silva fueron los vencedores de la clasificación general en los 10 kilómetros.
Correspondiente a la sexta fecha del calendario de la Asociación Altoparanaense de Atletismo, la prueba se desarrolló con total éxito y abrió así la semana de festejos por el aniversario de la fundación de la Capital del Trabajo.
Rodríguez mostró un notable ritmo y se quedó con la distancia principal, que largó desde el Polideportivo Municipal Héctor Hugo Ligorria. Germán Graef y Nicolás Vega lo acompañaron en el podio de la clasificación general.
Por el lado de las damas, Daniela Da Silva fue la vencedora, por delante de Cintia González y Graciela Paredes, quienes completaron el podio. Respecto a la distancia promocional de 5 kilómetros, entre los varones se impuso Rubén Quiñones, mientras que Natalia Duarte hizo lo propio entre las damas.
Desde la organización se informó que la próxima fecha se correrá el domingo 12 de octubre en Montecarlo, en la denominada “Maratón de la Orquídea”.
