Talento misionero al fútbol italiano

El futbolista misionero Santiago Gamarra, de 16 años, vivirá una experiencia única en el fútbol europeo tras ser elegido para realizar una prueba de seis meses en el Empoli de Italia, club de la Serie A que firmó un convenio con la academia Andrés Guacurarí.
La noticia fue confirmada por Ramón “Cepi” Núñez Silveira, referente de la institución misionera y coordinador del vínculo con el programa internacional ISM, quien viajó junto a Gamarra a tierras italianas. Según explicó en diálogo con la FM 89.3 Santa María de las Misiones, el acuerdo convierte a la academia en una filial del Empoli, permitiendo que los jugadores locales accedan a oportunidades en el Viejo Continente.
Además de Gamarra, también se encuentra en período de prueba el juvenil Lucas Paniagua, quien permanecerá esta semana a disposición de los entrenadores del club. Núñez Silveira destacó que el proyecto busca “abrir puertas a más chicos de la región en el fútbol europeo”, valorando la disciplina y constancia como cualidades determinantes para adaptarse al nivel exigido.
Por su parte, Gamarra expresó su entusiasmo y aseguró que llega preparado: “Todos los días entrené para estar a la altura de Europa”, afirmó a FM de las Misiones. El jugador también iniciará el aprendizaje del idioma italiano, mientras cumple con los requisitos médicos y deportivos para integrarse al plantel juvenil.
Núñez Silveira recordó que ya en diciembre pasado el futbolista había realizado una primera prueba y que ahora cuenta con un lugar asegurado para desarrollarse en este semestre. “Es una gran oportunidad que puede abrirle el camino a un futuro contrato profesional”, señaló Núñez Silveira.
