Augsburger ya está en cuartos del Premier Padel de Alemania

El misionero Leandro Augsburger, de apenas 21 años, sigue firme en el Premier Padel de Düsseldorf. Junto a su compañero Martín Di Nenno, la dupla argentina que figura como quinta preclasificada del certamen, venció en sets corridos (6-4 y 6-4) al argentino Maximiliano Arce y al español Pablo Lijó, para sellar su pase a los cuartos de final.
Con esta victoria, Augsburger y Di Nenno mantienen el envión que traían desde la primera ronda, cuando habían superado en los 16avos a Maximiliano Sánchez Agüero y Francisco Gil Morales. El triunfo de hoy, sólido y contundente, los deja con buenas sensaciones de cara al próximo compromiso.
El viernes, la pareja argentina enfrentará a un desafío de máxima exigencia, se medirá con el español Alejandro Galán y el argentino Federico Chingotto, dos de los grandes animadores del circuito mundial, en busca de un lugar en las semifinales.
El torneo de Düsseldorf, de categoría P2 y con 500 puntos en juego para el ranking FIP, marca la primera visita del Premier Padel a Alemania. Con 21 años y ubicado en el puesto 14 del ranking mundial, Augsburger continúa escribiendo capítulos de crecimiento en un circuito cada vez más competitivo, que tendrá continuidad en las próximas semanas en Róterdam y Milán.
Fuente: El Territorio.
