Mitre goleó a Atlético Posadas

Tras un fin de semana pasado por agua, que incluyó la suspensión de gran parte de los encuentros, la actividad retornó al torneo Clausura de la Liga Posadeña de Fútbol y ayer hubo acción en el barrio Rocamora.
En el estadio Ernesto “Tito” Cucchiaroni, Bartolomé Mitre le tiró todo el peso de la localía encima a Atlético Posadas y se impuso por un claro 5 a 1 para comenzar el certamen con el pie derecho.
Antes de los diez minutos de partidos, Ian Barrios, una de las caras nuevas del equipo, abrió el marcador para los dueños de casa. El propio Barrios fue de lo más destacado de la tarea ya que se encargó de marcar otros dos tantos para sellar su hat-trick. Los otros dos goles del Auriazul fueron obras de Axel Brizuela. En tanto que el descuento para el Decano lo anotó Brandon Rojas.
Gracias a este resultado, Mitre se colocó como uno de los tantos escoltas de La Picada, en la Zona A; mientras que el Decano se convirtió en otro de los clubes que no sumó unidades en la Zona B.
Por otro lado, el Consejo Directivo de la Liga Posadeña reprogramó para este fin de semana los postergados del segundo capítulo y además agregó un pendiente de la primera fecha.
El sábado, Crucero del Norte se medirá con Luz y Fuerza y también jugarán Atlético Posadas vs. Estudio Galeano, Colectiveros vs. Huracán y Guaraní vs. Garupá FC, todos por el segundo episodio; y completarán el pendiente de la primera jornada La Cantera vs. Santa Ana, La Picada vs. Luz y Fuerza. El domingo, por su parte, chocarán El Brete vs. Mitre y Ágil vs. Tigre.
Candelaria se recuperó
Tras la derrota del debut, Candelaria sumó su primer triunfo el pasado martes al derrotar por 2-0 a La Cantera. Gracias a este marcador, los de la Antigua Capital quedaron como escoltas de Guacurarí, en la Zona B.
Fuente: Primera Edición.
