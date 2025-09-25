Equipo misionero a importante prueba

Equipo misionero a importante pruebaUn equipo misionero se dará cita en la novena edición del Giro D’ Hernandarias Podium Bike 2025, a celebrarse entre sábado y domingo venideros en territorio paraguayo, muy cercanos a Ciudad del Este.
Oscar Mingo, último campeón misionero de la categoría Élite, José Insaurralde, ganador del último certamen provincial Máster C y el entrerriano Nazareno Yeri, quien vuelve a ponerse una malla misionera tras su paso por Chaco.

El sábado, la actividad comenzará por la mañana con una etapa contrareloj, disputándose a la tarde la segunda parte con un tramo en ruta, sobre 89 kilómetros de recorrido.

El domingo, se disputará la tercera y última etapa, tras la cual se conocerá el ganador de la general y de las diferentes categorías.

La prueba es organizada por el Hernandarias Cycles Club y se repartirán más de 12 millones y medio de guaraníes en premios.

Fuente: redacción Deportes Misiones.

Roberto Morales

