Misiones ya tiene a sus clasificados para los Juegos Evita

El programa Juegos Deportivos Misioneros del Ministerio de Deportes, genera sentido de pertenencia, fomenta el desarrollo del deporte comunitario, consolida la competencia provincial, promueve valores propios de la disciplina como juego limpio, respeto, solidaridad y son el camino para representar a Misiones en los Juegos Deportivos Nacionales Evita.
Durante la última semana se disputaron los torneos de Atletismo, Atletismo adaptado, eSports, Hockey, Vóley de playa, Futsal, Vóley y Tenis, que fueron las últimas Finales Provinciales de las disciplinas con proyección nacional, es decir, hacia los Juegos Deportivos Nacionales Evita.
De esta manera, concluyeron las Finales Provinciales de las disciplinas con proyección nacional y ahora deportistas, profes, entrenadoras, entrenadores, y staff técnicos, se preparan para representar a Misiones como equipo, en Mar del Plata.
Atletismo y Atletismo Adaptado. Ambos torneos (masculinos y femeninos) se llevaron a cabo en la pista «Erik Barney» del CePARD, en simultáneo, con la fiscalización de los jueces oficiales de la Federación Misionera de Atletismo y el staff técnico que habitualmente se desempeña en las competencias de Deportes Adaptados.
En las pruebas de pista y campo disputadas durante la jornada participaron 350 atletas de Oberá, Puerto Rico, Andresito, Eldorado, Panambí, Jardín América, San Vicente, Dos de Mayo, Campo Ramón, Posadas, Garupá, Candelaria, Puerto Rico, Santo Pipó, Ruiz de Montoya, San Pedro, Montecarlo, Bernardo de Irigoyen, 9 de Julio, Aurora, Itacaruaré, Colonia Alberdi y Alba Posse, entre otros. Los resultados fueron analizados por el equipo de profesores y luego fueron conformados los respectivos equipos que representarán a Misiones en la instancia nacional.
Atletismo
Equipo femenino. Mía Galeano (Eldorado). Pruebas: 80m/200m; Alexia Andrea Bakanchuk (Posadas). 200m; María Luz Izquiero Muena (Posadas). Pruebas: 80m con vallas/80m; Mayra Ayelén Brusqueti (Eldorado). Marcha atlética/cross country; Rocío Sánchez (Puerto Rico). Pruebas: 600m/cross country; Verónica Elizabet Scherf (Puerto Rico). Salto en alto; Antonella Aicheler Javier (Montecarlo). Pruebas: salto en largo; Thiara Jazmín Reistenbach (Eldorado). Pruebas: salto triple y largo; Solange Angela Bareiro (Eldorado). Bala/disco; Angela Florencia Quintillano (Campo Ramón). Pruebas: martillo/bala.
Equipo masculino. Máximo López (Bernardo de Irigoyen). Pruebas: 80m, salto en largo, Posta 5x80m; Dylan Ayala (Eldorado); 200m, Posta 5x80m; Nelsson De Jesús (Oberá). Pruebas: 600m, jabalina, Posta 5x80m; Roberto Johansen Oluf. (Eldorado). Pruebas: 110m con valla, 80m, Posta 5x80m; Santino Amaro (Posadas). Pruebas: Cross Country, 600m; Axel Nimeth (Oberá). Salto triple, salto en largo, Posta 5x80m; Braian Raúl De Olivera (Colonia Alberdi) Pruebas: salto en alto; Jeremías Miguel Márquez Da Silva (Campo Ramon). Pruebas: bala, jabalina; Santiago Kluge (San Pedro). Disco, bala; Lautaro Gabriel Nietche (Posadas). Pruebas: martillo, disco. Profesoras/profesores a cargo del equipo: Yesica Arenhardt (Eldorado), Emanuel Czajkowski (Oberá), Analía Belén Morcillo (Posadas), Alexis Limberger (Puerto Rico).
Atletismo Adaptado. Equipo. Intelectuales: Lorena Barboza (Oberá). Pruebas: 100m, 200m, bala. Síndrome de Down: Fernando Gallardo (San Vicente). Pruebas: 100m, 200m, bala, salto en largo. Parálisis Cerebral (PC). Adriana Aquino (Panambí). Pruebas: salto en largo, 80m, bala. Gabriel Nering (Campo Ramón). Pruebas: 100m, 200m, salto en largo, bala. Motores: Santiago Zabala (Posadas). Pruebas: 100m, 200m, salto en largo, bala. Nubeluz Da Silva (Campo Ramón). Pruebas: bala, 100m, 200m. Visuales: Brian López (Campo Ramón). Pruebas: 100m, 200m, salto en largo, 1500m; Luana Vázquez (Posadas). Pruebas: 100m, 200m, salto en largo, bala.
La primera experiencia de los eSports
ESports. Por primera vez, esta disciplina formo parte de los Juegos Deportivos Misioneros. El trabajo en equipo entre Misiones Gamer y el Ministerio de Deportes permitió la planificación, convocatoria e inscripción para la competencia en las variantes EAFC25 y Brawl Stars.
En la primera experiencia, el encuentro fue en el Cepard con la participación de 16 jugadores de Garupá, Posadas, Alem, San Vicente, Gobernador Roca y la fiscalización del equipo de Misiones Gamer. Resultados. EAFC25. 1º-Teo Giménez (Alem); 2º-Octavio Pizl (Alem); 3º-Ivo Giménez (Alem). Brawl Stars. 1º-Rafael Buera (Posadas); 2º-Marcos Báez (Posadas); 3º-Tiago Márquez (Posadas).
Hockey y vóley de playa
Hockey. La Final Provincial de Hockey 7 se jugó en el cepard con equipos femeninos y masculinos, clasificados de Iguazú, Puerto Libertad, Puerto Rico, Jardín América, Oberá y Posadas. Ambos torneos en la categoría Sub16 fueron llevados adelante en conjunto con la Federación Misionera de Hockey y se disputaron todos contra todos en las canchas del CePARD.
El torneo femenino quedó en manos de Capri, escoltado por Oberá Hockey, Timbó Hockey (Jardín América) e Iguazú Hockey. El torneo masculino, en tanto, se adjudicó el equipo del CEF nº 22 (Posadas), definiendo con Pantera Hockey (Libertad). Golden Hockey Club (Puerto Rico), completó el podio.
Vóley de Playa. El balneario Costar Sur, a orillas del Paraná, fue la sede de disputa de los torneos de vóley de playa, femenino y masculino, categoría Sub16. Los equipos masculinos que jugaron fueron el club San Rafael (Campo Grande) y Leones de Costa Sur (Posadas); y las duplas femeninas fueron Puerto Rico Vóley y Brujas (Posadas). En consecuencias, las parejas campeonas y clasificadas a la instancia nacionales fueron Bautista Lezcano-Thiago Tilleria (Leones de Costa Sur) y María Elena Roko-Kiara Michelle Arbes (Brujas).
Futsal femenino y vóley
Futsal femenino. Las chicas se lucieron en la Final Provincial de futsal que se jugó en el Cepard. La definición del torneo, categoría Sub16, se disputó con equipos clasificados de las cuatro zonas provinciales: Club Loma Blanca (Esperanza), 25 de Mayo Futsal (25 de Mayo), Misionero y Guaraní (San Ignacio); y Real FC (Posadas). Fue una competencia con mucha paridad, donde los cuatro equipos dejaron todo en cada partido y algunos hasta necesitaron de la definición por penales. En el juego decisivo, Real FC revirtió el resultado ante Loma Blanca. De esa manera, Real FC logró el título y la clasificación a la instancia nacional. Luego se ubicaron el club Loma Blanca, 25 de Mayo Futsal; y Misionero y Guaraní.
Vóley
La final de vóley, con los torneos femenino y masculino, también se disputó en el CePARD, durante la jornada del sábado. Brujas (Posadas), Dos de Mayo Vóley, Club Alemán (Alem) y el club Cataratas Vóley (Iguazú), animaron la competencia femenina; mientras que el club San Rafael (Campo Grande), Escuela Pichi Vóley (Cerro Azul), Club Cataratas Vóley (Puerto Iguazú) y Brujas (Posadas), protagonizaron el torneo masculino. La competencia se desarrolló en el CePARD, en dos canchas. Las posiciones finales, luego de jugar todos contra todos, fueron. Torneo femenino: 1-Brujas; 2-Cataratas Vóley; 3-Club Alemán (Alem); 4-Dos de Mayo Vóley. Torneo masculino: 1-Brujas; 2-Club San Rafael; 3-Escuela Pichi Vóley; 4-Club Cataratas Vóley.
Los clasificados en tenis y fútbol
Las finales de Tenis, categoría Sub16, se disputaron en canchas del club San Francisco (Posadas), con la participación de jóvenes de Alem, Oberá y Posadas. Hanna Valenzuela y Luana Cabral definieron el torneo femenino. Valenzuela y Estefanía Iwanczuk serán las representantes nacionales. Entre los varones, en tanto, la final fue protagonizada por Mateo Ríos y Santino De Vargas Maia Salustiano. Ambos finalistas obtuvieron la clasificación a la instancia nacional.
Futsal masculino. El torneo Sub16 se jugó en el CePARD con la presencia del club Loma Blanca (Esperanza), Fátima Futsal (Puerto Rico), 25 de Mayo Futsal (25 de Mayo) y Roque (Posadas). La competencia mostró mucha paridad y en la definición, Fátima se impuso a Roque por 4-2 y logró la clasificación a la instancia nacional.
Fuente: El Territorio.
