River eliminado y Portillo, lesionado

River le dijo adiós a la Copa Libertadores 2025 en una dura serie de cuartos de final frente a Palmeiras en la que, tras perder por 2 a 1 en el Monumental, debió asumir la obligación de ir por la hazaña en Brasil.
Este miércoles, empezó mejor y se ilusionó con el gol tempranero de Maxi Salas, pero se derrumbó en el complemento con la igualdad de Vitor Roque y, en el final, con el penal y expulsión de Marcos Acuña -que venía jugando de prestado-, la conversión de José Manuel López y la frutilla del postre del Flaco con un golazo en el descuento para un 3 a 1 inapelable.
El Millonario sufrió además la lesión del misionero Juan Carlos Portillo, quien fue reemplazado por Enzo Pérez cuando apenas iban 27′ con River en ventaja.
El partido en Brasil comenzó tan intenso como en Buenos Aires. Armani salvó a River ante un remate fortísimo de Piquerez y el Millonario respondió de pelota parada para abrir el marcador a los ocho minutos. Juanfer Quintero ejecutó un tiro libre ganado por Maxi Salas y el propio delantero apareció en el primer palo para ganar de cabeza y convertir el 1-0.
Armani volvió a lucirse tras un cabezazo de Piquerez en un córner y poco a poco se transforma en una de las máximas figuras de la serie. A los 27 minutos, Gallardo se vio obligado a mover el banco de suplentes: Portillo dejó la cancha con una molestia por un golpe en la zona intercostal e ingresó Enzo Pérez.
En el cierre de la primera mitad, River contó con una doble oportunidad muy clara: Castaño quedó mano a mano con Weverton y perdió el duelo al intentar gambetearlo y luego Salas sacó un zurdazo desde la puerta del área que se fue desviado.
El Millonario volvió a mostrar sus falencias al momento de defender la pelota parada y a los cinco minutos del segundo tiempo lo pagó caro.
Tras un córner pasado, Piquerez volvió a meter el centro. Vitor Roque cabeceó en absoluta soledad, Armani tapó y en el rebote el delantero anotó el 1-1 para el Verdao.
Con el resultado y el reloj en contra, Gallardo realizó tres modificaciones: Colidio, Lencina y Borja por Quintero, Fernández y Galoppo. El juvenil construyó una buena jugada a falta de 20 minutos, habilitó al Colibrí, que sacó una bomba de media vuelta y Weverton desactivó al córner.
En el cierre del partido, Acuña tomó en el área a Torres cuando se iba mano a mano con Armani. Penal para Palmeiras y segunda amarilla y expulsión para el lateral argentino.
Flaco López se hizo cargo de la ejecución, remató al medio, el arquero fue hacia su derecha y colocó el 2-1 que liquidó la serie en Brasil. Sin embargo, aún iba a haber más de López. En tiempo cumplido, el delantero de la Selección Argentina tomó la pelota afuera del área y desde la altura de la medialuna sacó un remate para su doblete personal y el 3 a 1 definitivo.
