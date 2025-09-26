El Consejo Federal de la AFA dio a conocer este viernes el otorgamiento de cinco nuevas licencias deportivas a equipos del interior de Misiones para intervenir en la próxima edición del Regional Federal Amateur, la cual comenzará el 19 de octubre.
Los beneficiados son dos equipos de la Liga Obereña y uno de Apóstoles, San Vicente e Iguazú, totalizando por ahora nueve elencos de la tierra colorada, a los que se sumará el campeón de Eldorado (Nacional de Piray o Unión Cultural).
Los equipos misioneros
Guaraní Antonio Franco de Posadas – Liga de Posadas
Jorge Gibson Brown de Posadas – Liga de Posadas
Social y Deportivo Estudio Galeano de Posadas – Liga de Posadas – Licencia
La Picada de Posadas – Liga de Posadas – Licencia
River Plate de Santa Rita – Liga de Oberá – Licencia
Atlético Oberá de Oberá – Liga de Oberá – Licencia
Colonial de Cerro Azul – Liga de Apostoles – Licencia
Deportivo Libertad de El Soberbio – Liga de San Vicente – Licencia
Luz y Fuerza de Puerto Iguazú- Liga Puerto Iguazú – Licencia
Restan confirmar su participación y/o definir las plazas:
Liga de Eldorado: campeón del torneo actual: Nacional vs Unión Cultural
Fuente: redacción Deportes Misiones.
