El Clausura posadeño retoma acción con los encuentros postergados

Entre mañana sábado y el domingo se pondrán al día los encuentros del torneo Clausura de la Liga Posadeña, siempre que el clima lo permita. La agenda incluye duelos clave como Guaraní Antonio Franco–Garupá Fútbol Club, El Brete–Bartolomé Mitre y Colectiveros–Huracán.
La actividad comenzará el sábado, con cinco encuentros en simultáneo. Desde las 16, Atlético Posadas recibirá en su estadio a Estudio Galeano, con transmisión de Deportes Misiones TV mientras que Huracán, subcampeón del Apertura, visitará a Colectiveros en la cancha auxiliar de Crucero del Norte.
A la misma hora, el campeón guaraní Antonio Franco se enfrentará a Garupá en cancha de El Brete. En tanto, Crucero del Norte será local ante Luz y Fuerza desde las 15.30.
La acción continuará el domingo, con dos choques. El Brete recibirá a Bartolomé Mitre a las 16 y, en Gobernador Roca, desde las 16.30, se medirán Ágil y Tigre.
Además, también habrá espacio para los partidos que quedaron pendientes de la primera fecha ya que el sábado a las 15.30 será el turno de La Canterita frente a Santa Ana.
Con esta programación, el Clausura posadeño se pondrá al día y comenzará a perfilar a los equipos que buscarán ser protagonistas en la recta final del certamen.
Fuente: El Territorio.
