Eldorado inicia la final de la región Litoral frente a Cañada de Gómez

La Selección de Eldorado, representante de Misiones en la Copa País organizada por el Consejo Federal, se prepara para un desafío histórico, disputar la final de la región Litoral ante Cañada de Gómez. El equipo viajará con anticipación y afrontará el primer encuentro con algunas bajas, priorizando el orden defensivo ante un rival con variantes ofensivas importantes.
La Copa País entra en su etapa decisiva y Eldorado será el gran protagonista por Misiones. Este sábado, desde las 17, el conjunto misionero visitará a Cañada de Gómez en Santa Fe por el partido de ida de la final de la región Litoral. La revancha quedó programada para el 4 de octubre en Eldorado, donde se definirá al clasificado a la siguiente instancia del certamen nacional.
El plantel viajará con anticipación para llegar con el tiempo suficiente a Santa Fe, teniendo en cuenta que varios de sus futbolistas provienen de clubes que aún mantienen competencias activas. Si bien contará con la mayoría de los jugadores que participaron en las fases previas, el cuerpo técnico no dispondrá de la totalidad del plantel, lo que obligará a rearmar el esquema de juego y priorizar el orden defensivo.
El rival no será sencillo, Cañada de Gómez cuenta con un arquero de buen manejo con los pies, delanteros de gran porte físico, un extremo con desequilibrio individual y un mediocampo con múltiples variantes. Estos factores hacen prever un duelo exigente para los misioneros, que deberán sostener la concentración y aprovechar las oportunidades que generen.
Con el arranque de esta serie, Eldorado buscará dar un paso más en la Copa País y continuar representando al fútbol misionero en el certamen que reúne a los mejores seleccionados liguistas del país.
Fuente: El Territorio.
