Lisa Halty conquistó el Open Mundial de Figuras Obligatorias

La misionera Lisa Valentina Halty, de apenas 13 años y oriunda de San Vicente, se coronó campeona en el Open Mundial de Figuras Obligatorias, realizado del 23 al 25 de septiembre en el Microestadio de la Confederación Argentina de Patinaje (CAP) de Buenos Aires. El evento, inédito a nivel internacional, formó parte de la Copa Mundial de Figuras Argentina 2025 y estuvo destinado exclusivamente a las categorías promocionales.
Con un recorrido deportivo que comenzó hace cuatro años y que la llevó a superar etapas provinciales, nacionales y panamericanas, Lisa volvió a demostrar su talento y disciplina. En esta oportunidad, representó al Club Germano Argentino de San Vicente bajo la conducción técnica de Florencia Giménez, quien destacó que las patinadoras “están creciendo tanto deportiva como personalmente, y estos torneos las nutren en todos los sentidos”.
La mamá de Lisa, Nadia Landaida, remarcó la exigente preparación que su hija llevó adelante.
“Se preparó mucho tiempo, con un recorrido largo en torneos provinciales, nacionales y reválidas que la habilitan a los internacionales. Este año en junio salió subcampeona en el Panamericano de patinaje artístico de novatos. Ante este logro memorable hubo una mezcla de llanto, risas y hasta un «Mami, qué loco», de parte de Lisa, que todavía no logra dimensionar lo que consiguió”.
El Open Mundial de Figuras Obligatorias contó con la participación de patinadores de todo el mundo en categorías como Tots, Minis, Espoir, Cadete, Youth, Junior y Senior. En representación de Misiones, además de Lisa, compitieron otras jóvenes promesas del club; Victoria Pfiz, Ahylen Fernández, Morena Luzney y Ailén Wdovin, quienes también se destacaron por sus performances.
En junio, Lisa ya había hecho historia al consagrarse subcampeona panamericana en la categoría Novatos Damas A, en la modalidad Escuela, en un certamen que reunió a 26 competidoras de distintos países. Ese podio le permitió representar a la Argentina y dejar en lo más alto al patinaje misionero.
Tras alcanzar el campeonato mundial en Buenos Aires, Lisa Halty confirma que su camino apenas comienza. Con el acompañamiento de su profesora Florencia Giménez, su familia, el Club Germano Argentino y el trabajo integral de profesionales como su psicólogo deportivo Gonzalo Villalba, la joven patinadora sigue proyectando objetivos; el Campeonato Regional y el Nacional, el Panamericano del año que viene y el mundial, donde buscará repetir sus grandes actuaciones.
Desde San Vicente, su ciudad natal, la alegría es compartida. La comisión directiva del club y su delegada Zulma Bettker expresaron su orgullo y resaltaron que este logro es “sumamente importante y merecido para Lisa y para todo el grupo de patinadoras que representaron a la institución en un torneo de semejante magnitud”.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes