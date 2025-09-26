Tacurú y Lomas buscarán la final

Este fin de semana se disputarán las semifinales del torneo Regional B del Nordeste, donde los representantes misioneros serán protagonistas e irán en busca de la gran final del certamen de ascenso.
Tanto Tacurú como Lomas llegaron a esta instancia luego de cumplir muy buenas campañas durante la fase regular, donde finalizaron invictos y se erigieron como grandes candidatos a pelear por el campeonato.
En el inicio de la instancia de semifinales, la “Hormiga” recibirá este sábado desde las 15, en Villa Lanús, a Abipones de Castelli (Chaco), otro de los equipos que tuvo una buena actuación a lo largo de la competencia.
Para Tacurú será una oportunidad inmejorable de meterse en la final, instancia a la que viene clasificando en forma consecutiva desde hace tres temporadas.
Por su parte, el “Camaleón” la tendrá más complicada, teniendo en cuenta que deberá viajar a Formosa para enfrentar al local Caza y Pesca. El conjunto formoseño hizo una buena fase clasificatoria, lo que le valió definir como local en esta instancia. El segundo duelo de semifinales fue programado para este domingo, a las 15, en cancha de Caza y Pesca.
Mientras, Carayá de Eldorado irá por la consagración en el Torneo Regional C, cuando enfrente en la final a Qompi de Formosa. El partido está programado para este domingo, a partir de las 15, en cancha del Club Social Argentino de Eldorado, donde el “Verde” hace las veces de local.
Otro de los equipos misioneros que tendrá acción el fin de semana será CAPRI, que recibirá el domingo a las 14 en Villa Cabello a Aguará de Formosa. El partido corresponderá a las instancia de Reubicación del “Súper 10” (Regional A) y enfrentará a los equipos que finalizaron últimos en sus respectivas zonas durante la fase clasificatoria.
Fuente: Primera Edición.
