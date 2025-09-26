Ya se palpitan los Nacionales de mamis hockey que se jugarán en Misiones

Ya se palpitan los Nacionales de mamis hockey que se jugarán en Misiones

En el Salón de las Dos Constituciones de la Legislatura misionera se presentó oficialmente el Torneo Nacional de Mamis Hockey Damas Menores, a realizarse del 2 al 5 de octubre venidero en Posadas y Garupá, como así también el Encuentro Nacional de Mamis Hockey +55 (Re.Mamis 2025), previsto para los días 27, 28 y 29 de noviembre.
La actividad contó con la participación de autoridades legislativas, deportivas y provinciales.
Entre las autoridades presentes, el vicepresidente primero de la Cámara, diputado Martín Cesino, destacó: “El hockey es competitivo, pero también social y familiar; nos reúne a todas las generaciones y refleja los valores de la comunidad”.

A su turno, la diputada Norma Sawicz dio la bienvenida “a la Casa del Pueblo” y llamó a las misioneras a ser “las mejores anfitrionas” de quienes llegarán desde otras provincias, al tiempo que valoró que estos encuentros promuevan el turismo, la cultura y la integración social.La Legislatura fue sede de la presentación de dos torneos nacionales de Mamis Hockey

Por su parte, el ministro de Deportes, Aldo Steinhorst, señaló que “Misiones se consolidó entre las provincias que más torneos nacionales recibe en el año, gracias a una política deportiva sostenida que genera oportunidades y mejora la calidad de vida”.

En representación de las delegadas nacionales, María Soledad Schlie informó que el Nacional de Menores contará con la participación de 42 equipos y que el Encuentro Re.Mamis ya tiene asegurada la presencia de delegaciones de todo el país, lo que generará un fuerte impacto económico y turístico.

Fuente: Primera Edición.

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2025/09/26/ya-se-palpitan-los-nacionales-que-se-jugaran-en-misiones/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.