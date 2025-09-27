¿Ben Hur podría volver al ruedo en octubre?

Apenas unas semanas después de consumarse el descenso de Ben Hur en el torneo Federal A, la dirigencia de «La BH» inició gestiones para volver a competir en el próximo Torneo Regional Federal Amateur y no tener que esperar un año para buscar nuevamente el ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino.
Por lo que pudo averiguar PaloyGol.com.ar, Ben Hur se mantiene en charlas con el Consejo Federal de AFA para obtener una plaza para el Regional Amateur que comenzará el fin de semana del 19 de octubre.
Idéntica situación podría darse con Crucero del Norte, equipo con el cual compartió la Reválida B.
Vale recordar que para esta competencia, por Liga Rafaelina de Fútbol, Unión de Sunchales, Libertad de Sunchales y el Deportivo Aldao serán los representantes. ¿Se sumará Ben Hur?
Fuente: Palo y Gol.
