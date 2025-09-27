Casi 400 misioneros a los Juegos Evita

Misiones, lista para los Juegos Evita: la delegación provincial que surge de los Juegos Deportivos Misioneros se prepara para representar a la provincia en los Juegos Deportivos Nacionales Evita, que tendrán lugar en Mar del Plata del 29 de septiembre al 4 de octubre.
Con el compromiso y la responsabilidad que la caracteriza, Misiones se sumará a esta gran cita deportiva nacional que reunirá a más de 8.000 jóvenes, dispuestos a vivir una experiencia integral que va más allá de la competencia.
La delegación de la Tierra Colorada está compuesta por 385 personas, incluyendo deportistas, entrenadores, equipo médico y coordinadores, que participarán en 36 disciplinas: Atletismo, Atletismo Adaptado, Bádminton, Básquet 3×3, BMX Freestyle, Boccia, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, E-Sports (disciplina promocional), Esgrima, Freestyle, Futsal, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Goalball, Handball de playa, Hockey 7, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Olímpica, Natación, Natación Adaptada, Rugby 7, Skate, Taekwondo, Tenis, Tenis de mesa, Tenis de mesa adaptado, Tiro, Tiro con arco, Triatlón, Voleibol, Voleibol de Playa y Voleibol.
La partida hacia la ciudad costera está programada para mañana domingo 28 de septiembre desde el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD), en Posadas. La convocatoria será a las 10 para iniciar el viaje, con el arribo a Mar del Plata previsto para el lunes 29. Ese mismo día se realizarán las acreditaciones y la ubicación de la delegación en el Hotel Riviera, culminando con el acto de apertura en el Polideportivo Islas Malvinas.
Las competencias se desarrollarán desde el martes 30 hasta el sábado 4 en múltiples sedes. La participación de Misiones es posible gracias a la planificación, organización y recursos gestionados por el Gobierno de Misiones a través de su Ministerio de Deportes.
El ministro Aldo Facundo Steinhorst destacó en FM de las Misiones que la delegación estará compuesta en total por entre 400 y 410 personas, ya que además de los deportistas viaja un amplio staff de apoyo. “Vamos con equipos de psicólogos, de nutricionistas, de kinesiólogos, de médicos, para atenderlos de la mejor manera. Que sea una semana de una vivencia deportiva, pero también importante que lo vivan como deportistas profesionales”, expresó.
También subrayó el esfuerzo de la Provincia para garantizar la presencia en esta edición de los Juegos, pese a las dificultades. “Es el compromiso del gobierno provincial de que Misiones esté trabajando en estos juegos, haciéndose cargo de la logística, del traslado, del alojamiento y la comida. Buscamos brindar la atención que estos jóvenes se merecen”, señaló.
Steinhorst recordó que la clasificación se da a través de los Juegos Deportivos Misioneros, que ya llevan nueve años en marcha y han crecido en cantidad de disciplinas y alcance. “Cuando lo pensamos en 2016 era la oportunidad de que nuestros jóvenes puedan competir acá, representar a su club, a su municipio, a su escuela. El programa ha crecido enormemente y tiene un arraigo muy importante”, afirmó.
Fuente: Primera Edición.
