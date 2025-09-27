Despedida para Augsburger de Alemania

Finalmente el misionero Leandro Augsburger y su compatriota Martín Di Nenno se despidieron del Premier Padel de Düsseldorf, evento de categoría P2 del circuito mundial que se juega por primera vez en suelo teutón.
La dupla que conquistó hace un par de semanas el Premier de Madrid no pudo en cuartos de final ante el español Alejandro Galán y el argentino Federico Chingotto, dos de los grandes animadores del circuito mundial, y cayó por 6-1 y 6-4.
Con 21 años y ubicado en el puesto 14 del ranking mundial, Augsburger continúa escribiendo capítulos de crecimiento en un circuito cada vez más competitivo, que tendrá continuidad en las próximas semanas en Róterdam y Milán.
El torneo de Düsseldorf, de categoría P2 y con 500 puntos en juego para el ranking FIP, marca la primera visita del Premier Padel a Alemania.
Fuente: El Territorio.
